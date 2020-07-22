На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

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