Происшествия
КоммерсантъФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).
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Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
Общество
Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса
Rambler News Service 08:03
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае
RT на русском 17:03
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Здоровье
В Волгоградской области наблюдается рост завозных случаев коронавируса
По словам главы региона Андрея Бочарова, эксперты прогнозируют возможный рост заболеваемости из-за возвращения жителей Волгоградской области из отпусков.
Московский Комсомолец 20 июля в 05:53
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Футбол
«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
РИА Новости 16:51
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 15:16
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Экономика
Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики
"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Здоровье
Врио главы Камчатки пообещал улучшить систему здравоохранения региона
Все проекты по улучшению инфраструктуры системы здравоохранения Камчатского края будут выработаны с учетом пожеланий жителей региона, заявил врио губернатора региона 22 июля в ходе дискуссии в Центре развития Камчатки.
ИА Красная Весна 06:30
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Музыка
ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
News.ru 11:33
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру 15:22
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU 08:42
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Гаджеты
Представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
The GEEK 16:45
Политика
Американский сенатор раскритиковала действия Трампа во время пандемии
Действия президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса были раскритикованы сенатором от Демократической партии США Элизабет Уоррен.
ИА Красная Весна 04:04
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47