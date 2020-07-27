Происшествия
РИА НовостиФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали боевика, планировавшего теракт в Москве. По данным следствия, террорист — уроженец Средней Азии — готовил массовое убийство в многолюдном месте. Где именно и когда, в ФСБ и Следственном комитете не уточнили.
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с чего всё началось
При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице. Также в Подмосковье задержали брата убитого.РИА Новости06:18
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество
Кравцов объявил о введении доплаты классным руководителям с 1 сентября
«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тыс. руб.», — заявил Кравцов.
РБК 07:52
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Кино
Netflix представила второй сериал во вселенной «Ведьмака»
Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал второй сериал во вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 09:35
Транспорт
Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения
Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 03:21
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал новым лидером рейтинга AnTuTu
Еще в Nubia Red Magic 5 заявлена технология быстрого чтения Magic Write, которая улучшает общую производительность смартфона.
Astera вчера в 14:29
Общество
Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани
Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Происшествия
В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово
Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу на улице Типографическая в Москве.
РБК 09:16
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией
В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Интерфакс 07:51
Игры
Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов
Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
CyberSport.ru 00:53
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Футбол
Чистяков: «„Ростов“ мог занять место выше пятого, но были обстоятельства»
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков оценил выступление дончан в завершившемся сезоне РПЛ. «Ростов» занял пятое место, набрав 45 очков.
Sport24.ru 09:08
Гаджеты
Кабель Apple Thunderbolt 3 Pro стоит 129 долларов
В интернет-магазине Apple недавно появился кабель Thunderbolt 3 Pro.
iXBT.com 07:26
Политика
МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
РИА Новости 08:23
Политика
Российский посол в Германии рассказал о ситуации с «Северным потоком — 2»
"Германия односторонние санкции отвергает, как - мы видим - и правительство Германии, и многочисленные фирмы, экономические операторы единодушно отвергают навязываемыми Вашингтоном санкции, которые вторгаются в энергетическую независимость Европы", - прокомментировал Нечаев ситуацию вокруг проекта.
РИА Новости 09:22
Футбол
Салах трогательно попрощался с Ловреном, перешедшим в «Зенит»
Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах записал трогательное обращение к защитнику Деяну Ловрену, который перешел в российский "Зенит".
РИА Новости 09:01
Происшествия
В московском СИЗО №6 объявили тревогу
В столичном следственном изоляторе №6 в понедельник днем объявили тревогу, звуки сирены слышны в коридорах СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 09:38
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Игры
The Last of Us Part II стала самым масштабным проектом Sony по количеству задействованных авторов
CyberSport.ru 08:35
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56