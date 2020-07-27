При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице. Также в Подмосковье задержали брата убитого.

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали боевика, планировавшего теракт в Москве. По данным следствия, террорист — уроженец Средней Азии — готовил массовое убийство в многолюдном месте. Где именно и когда, в ФСБ и Следственном комитете не уточнили.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

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