В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.

Политика Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками 11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.

Экономика S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4% Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.

Биатлон Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.

Хоккей Александр Овечкин не сумел набрать очки в пятой игре подряд В рамках прошедшего игрового дня «Вегас» в домашнем матче одолел «Вашингтон» (3:2). Овечкин продемонстрировал показатель полезности «-1». Серия в пять матчей без набранных очков — худшая для Александра Овечкина в текущем сезоне.

Происшествия Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Политика Путин освободил Суркова от должности помощника Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Экономика Россия уменьшила вложения в гособлигации США до $9,9 млрд Россия уменьшила сумму вложений в американские облигации в декабре 2019 года на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда долларов, как отмечается в данных Минфина США.

Игры Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Происшествия Число погибших в ДТП в Калмыкии возросло до шести Число жертв столкновения двух автомобилей на трассе в Калмыкии возросло до шести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.