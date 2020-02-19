Происшествия
РБКФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
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Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Здоровье
Алла Ильина: меня будут держать в Боткинской больнице пожизненно
Сбежавшая из Боткинской больницы Алла Ильина рассказала в Instagram, что до сих пор не получила результаты анализов, направленных на выявление коронавируса.
Экономика
S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Хоккей
Александр Овечкин не сумел набрать очки в пятой игре подряд
В рамках прошедшего игрового дня «Вегас» в домашнем матче одолел «Вашингтон» (3:2). Овечкин продемонстрировал показатель полезности «-1». Серия в пять матчей без набранных очков — худшая для Александра Овечкина в текущем сезоне.
Космос
SpaceX не удалось посадить на платформу возвращаемую ступень Falcon 9
Возвращаемую ступень ракеты-носителя Falcon 9 не удалось посадить на плавучую платформу в Антлантическом океане после запуска группы спутников Starlink.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
В Москве лжеполицейские взяли в заложники семью ветерана МВД
В Москве грабители, переодетые в форму сотрудников ГИБДД и Росгвардии, избили 62-летнего мужчину, а также взяли в заложники его семью.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова экстренно госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №67 им. Л.А. Ворохобова.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Экономика
Россия уменьшила вложения в гособлигации США до $9,9 млрд
Россия уменьшила сумму вложений в американские облигации в декабре 2019 года на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда долларов, как отмечается в данных Минфина США.
Политика
Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты
Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя.
Игры
Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках
Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии возросло до шести
Число жертв столкновения двух автомобилей на трассе в Калмыкии возросло до шести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Экономика
В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.