Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

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