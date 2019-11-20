Общество
КоммерсантъФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.ТАСС09:41
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Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения
По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
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Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
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Названа главная причина возникновения рака
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения
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В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
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Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов
Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов модели 737 Next Generation, сообщает The Washington Post.
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Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Политика
Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже
Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
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СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
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Минздрав открыл горячую линию по трансплантации органов детям
Министерство здравоохранения организовало «горячую линию» по вопросам трансплантации органов детям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Армия и оружие
ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
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Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Уязвимость Android позволяла хакерам шпионить через камеру
Хакеры могли беззвучно делать фотографии и снимать видеоролики при помощи камеры, а также записывать диалог обоих собеседников.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Армия и оружие
США провоцируют РФ на боевые действия в Арктике
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К Мариинке по ложному вызову приехали пожарные, полиция и скорая
Общество
Школы Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
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