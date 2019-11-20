Общество

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось

В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ

Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

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