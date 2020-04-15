Политика

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.
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В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

Российская газета08:46

ФСБ пресекла деятельность украинских разведчиков в Крыму

Крым 2409:51

Как в Крыму задерживали украинских диверсантов: оперативное видео ФСБ

РИА Новости Крым10:50

Опубликовано видео задержания украинских шпионов в Крыму

РИА Новости09:48

Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

РБК11:58

ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракт

КИА08:41

ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

ТАСС08:56
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
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Общество

«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Политика

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диас впервые рассказала о материнстве во время карантина

Как выяснилось, Кэмерон Диас почти не заметила наступления карантина - она и так все время проводит дома.
ОК! 10:30
Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
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Общество

Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует

Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
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Общество

В немецком зоопарке могут начать кормить одних животных другими

РЕН ТВ вчера в 20:36
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Общество

В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов

В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
69
Общество

Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника

Александр Стрелюхин отметил, что, судя по карте, очень много саратовцев сейас игнорируют режим самоизоляции ходят по улицам без масок.
Взгляд-инфо 12:35
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Общество

Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Армия и оружие

Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru вчера в 08:15
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

РИА Новости 08:40
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Биатлон

Касперович считает, что вокруг главы СБР слишком много разговоров

В последнее время вокруг действий президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева слишком много разговоров, есть ряд вопросов, но необходимо дождаться заседания правления союза, считает тренер Александр Касперович.
РИА Новости 10:04
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
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Игры

Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
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Гаджеты

TSMC вынуждена отложить освоение 3-нм техпроцесса на полгода из-за коронавируса

Пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на внедрение данной технологии, однако совсем иначе сложилась ситуация с освоением 3-нм техпроцесса.
3DNews 11:02
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
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Футбол

Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
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Транспорт

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
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Происшествия

На майора полиции завели дело из-за зарезанной у суда россиянки

Lenta.ru 11:42
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Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
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Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
ИА Удмуртия 11:18
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