ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

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