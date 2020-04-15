Политика
КоммерсантъФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Кэмерон Диас впервые рассказала о материнстве во время карантина
Как выяснилось, Кэмерон Диас почти не заметила наступления карантина - она и так все время проводит дома.
ОК! 10:30
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Общество
В немецком зоопарке могут начать кормить одних животных другими
РЕН ТВ вчера в 20:36
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Александр Стрелюхин отметил, что, судя по карте, очень много саратовцев сейас игнорируют режим самоизоляции ходят по улицам без масок.
Взгляд-инфо 12:35
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию
НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru вчера в 08:15
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Биатлон
Касперович считает, что вокруг главы СБР слишком много разговоров
В последнее время вокруг действий президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева слишком много разговоров, есть ряд вопросов, но необходимо дождаться заседания правления союза, считает тренер Александр Касперович.
РИА Новости 10:04
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Гаджеты
TSMC вынуждена отложить освоение 3-нм техпроцесса на полгода из-за коронавируса
Пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на внедрение данной технологии, однако совсем иначе сложилась ситуация с освоением 3-нм техпроцесса.
3DNews 11:02
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Футбол
Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
ИА Удмуртия 11:18