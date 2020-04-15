Политика

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.
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 ФСБ отмечается, что деятельность агентурной группы была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан».
РБК08:59

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Иностранных агентов в Крыму ожидает только тюрьма, — Аксёнов

КИА11:31

ФСБ задержала в Крыму военнослужащую за шпионаж в пользу Украины

РБК08:59

Как в Крыму задерживали украинских диверсантов: оперативное видео ФСБ

РИА Новости Крым10:50

ФСБ пресекла деятельность украинских разведчиков в Крыму

Крым 2409:51

Опубликовано видео задержания украинских шпионов в Крыму

РИА Новости09:48

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

Российская газета08:46

ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

ТАСС08:56
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 09:43
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Политика

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 12:20
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Общество

ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии народной артистки

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал о состоянии здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:34
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Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
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Происшествия

Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии

Газета.Ru 11:00
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Политика

В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня

Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

РИА Новости 08:40
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Здоровье

Пять больных коронавирусом в Татарстане находятся в тяжелом состоянии

Челнинские известия 06:26
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Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля.
Мой Брянск 10:42
8
Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
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Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Происшествия

На главу свердловского Тугулыма завели уголовное дело

REGNUM 08:50
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Культура

«Это просто wow»: Каменских примерила джинсы с высокой талией и глянцевый бомбер

На новом фото девушка предстала в джинсах с высокой талией на пуговицах и бардовом глянцевом бомбере.
Телепрограмма вчера в 11:28
Гаджеты

Apple представила дешевый iPhone SE

Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
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Общество

Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными

За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
Общество

Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса

Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
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Транспорт

Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси

Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
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Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
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Шоу-бизнес

Новым фаворитом Успенской оказался 27-летний грузинский певец

Выяснилось, что сердце 66-летней звезды покорил грузинский певец Леван Кбилашвили.
ТВ Центр 05:08
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
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Экономика

Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке

Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
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