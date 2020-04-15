с чего всё началось

ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 1,6K

Общество ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. 34

Политика В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. 3

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 118

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 99

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля. 8

Авто В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия. 42

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3K

Экономика Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

Культура «Это просто wow»: Каменских примерила джинсы с высокой талией и глянцевый бомбер На новом фото девушка предстала в джинсах с высокой талией на пуговицах и бардовом глянцевом бомбере.

Гаджеты Apple представила дешевый iPhone SE Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году. 21

Общество Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.

Общество Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать. 1,3K

Транспорт Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями. 6

Общество В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике. 22

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 291