Политика

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.
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Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

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ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракт

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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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РБК 09:58
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Наука

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

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РИА Новости вчера в 19:47
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

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Общество

В Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
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Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса

В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
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Общество

Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми

Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
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За последние сутки в Калининградской области зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
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Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса

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Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
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В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
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Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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Транспорт

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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