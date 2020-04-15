Политика
КоммерсантъФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские разведчики вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну, заявила ФСБ.
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Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Футбол
Дель Пьеро назвал четырёх лучших футболистов мира
Бывший футболист туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Алессандро дель Пьеро назвал лучших, по его мнению, футболистов на данный момент.
Евро-футбол.ру 02:23
Футбол
Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»
Мадридский клуб приглашал Ляказетта еще три года назад, когда Александр выступал за Лион, но сделка сорвалась, поскольку ФИФА запретила Атлетико регистрировать трансферы.
Советский спорт 15:56
Политика
В Москве допустили продление ограничительных мер
Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
Общество
Малый бизнес освободят от платы за аренду имущества в Петербурге
Парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект Смольного об освобождении от арендной платы за земельные участки, помещения и нестационарные торговые объекты.
МР7.ру 05:05
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Здоровье
Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса
В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Происшествия
Новые случаи заболевания коронавирусом подтвердились в Калининграде
За последние сутки в Калининградской области зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
Космос
Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса
Naked Science 12:38
Футбол
Игроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
RT на русском 09:34
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
РИА Новости 15:04
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Общество
В аптеках начнут продавать тканевые маски
Аптеки России смогут продавать тканевые гигиенические маски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.
Газета.Ru 11:23
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56