Общество
КоммерсантъФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
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Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Политика
Зеленский прибыл на открытие моста у Станицы Луганской
Транспорт
Пересадка на МЦК стала бесплатной
20 ноября пассажиры столичного метрополитена перекодировали 1,3 миллиона карт «Тройка».
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Политика
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Каждое выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" — это событие не только для российского, но и для мирового информационного пространства.
Здоровье
В Минздраве заявили о начале исследований «медицинской» марихуаны
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о начале поиска в стране конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжёлые психозы и другие побочные эффекты.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Экономика
Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Армия и оружие
Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Общество
Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.