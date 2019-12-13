Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ. Во время обыска у них были «изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров» ИГ.
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ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ07:03

ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

РБК06:57

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС06:45

Пятерых членов ИГ* задержали в Москве. Они готовили теракты

Телеканал 360°06:48

В Москве арестовали группу боевиков, готовивших теракты

РИА Новости06:47

В Москве арестовали пять боевиков ИГ

RT на русском06:50

Видео задержания готовивших теракты в Москве боевиков ИГИЛ*

РЕН ТВ06:52
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Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

РБК 05:52
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Известия 06:45
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Дождь вчера в 07:43
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 11 декабря в 06:43
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В России с 1 января вырастет МРОТ

С начала 2020 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей, пишет Российская газета.
Первоисточник вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
РБК 07:13
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала себя без макияжа на видео

Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro вчера в 11:18
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат вчера в 14:43
Политика

Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян

Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
REGNUM вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
Woman.ru 05:15
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Интерфакс 05:25
Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Lenta.ru 06:20
Единоборства

Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC

Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.
FightTime.ru 06:13
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