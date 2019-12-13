Происшествия
КоммерсантъФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ. Во время обыска у них были «изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров» ИГ.
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Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
В России с 1 января вырастет МРОТ
С начала 2020 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей, пишет Российская газета.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала себя без макияжа на видео
Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Политика
Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян
Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
Общество
Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров
«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Единоборства
Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC
Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.