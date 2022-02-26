Будьте в Плюсе

ФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военными

В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпушенные военными с территории Украины.
Lenta.ru
Добавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
РИА Новости
Информация о жертвах среди мирных жителей и о повреждении инфраструктуры уточняется.
Lenta.ru
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

ФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военными
Lenta.ru06:14
На территорию Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины
РИА Новости06:24
Самое цитируемое
Три выпущенные со стороны Украины мины упали на территории России
Известия06:06
ФСБ: в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины
RT на русском06:12
ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали выпущенные с Украины мины
РБК06:11
В Миллеровском районе Ростовской области упали мины со стороны Украины
ТАСС06:07
В Ростовской области зафиксировали стрельбу и попадание трех мин
Интерфакс06:14

Интересное

Володин заявил, что Зеленский покинул Киев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев.
РБК05:41

В проливе Ла-Манш задержали российское судно

Посольство России во Франции подтвердило задержание российского грузового судна Baltic Leader в проливе Ла-Манш и ожидает разъяснений по данному инциденту от французской стороны.
ТАСС05:53

Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

Эшелонированная оборона, выстроенная ВСУ в Донбассе, практически пройдена.
Российская газета06:15

Президент Франции Макрон заявил, что военная операция России продлится долго

Военная операция России по защите Донбасса продлится долго и будет иметь долгосрочные последствия для Европы.
Lenta.ru03:21

Министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного пространства для самолетов России

Ранее сообщалось, что Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине.
Lenta.ru05:32

Рейтер: решение о возможном отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
РИА Новости05:26

CNN: НАТО предупредил о «самом страшном кошмаре» Путина

Как сообщает телеканал CNN, НАТО решил помочь Украине, направив сотни военных и заявив, что теперь начнется "худший кошмар" для Путина.
NVL05:58

Зеленский заявил о поддержке отключения России от SWIFT со стороны Италии

Италия поддерживает отключение России от системы межбанковского обмена информацией и платежей SWIFT, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги.
РБК05:51

Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить ложную информацию по операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины.
RT на русском04:30