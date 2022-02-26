Lenta.ruФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военнымиВ Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпушенные военными с территории Украины.Lenta.ruДобавляется, что разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.РИА НовостиИнформация о жертвах среди мирных жителей и о повреждении инфраструктуры уточняется.Lenta.ruУтром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияКомсомольская правдаПодробнее о событииФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военнымиLenta.ru06:14На территорию Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны УкраиныРИА Новости06:24Самое цитируемоеТри выпущенные со стороны Украины мины упали на территории РоссииИзвестия06:06ФСБ: в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны УкраиныRT на русском06:12ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали выпущенные с Украины миныРБК06:11В Миллеровском районе Ростовской области упали мины со стороны УкраиныТАСС06:07В Ростовской области зафиксировали стрельбу и попадание трех минИнтерфакс06:14Показать ещёОценить64Поделиться