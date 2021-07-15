Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации Национального художественного музея, выставка западноевропейского искусства познакомит якутян с прекрасными образцами живописи Голландии XVII века, представленной почти всеми жанрами: портрет, батальная и бытовая композиции, натюрморт, пейзаж.
В ответ на ракетные обстрелы боевиков движения ХАМАС, запущенная Израилем по сектору Газа ракета «Тамир», используемая зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Железный купол», случайно попала в пролетавший над этим районом истребитель F-15l.