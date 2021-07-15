В Москве предотвращен теракт, планировавшийся в местах массового скопления людей, сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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С чего всё началось ФСБ предотвратила теракт в Москве Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. ТАСС вчера в 10:10