Модель Анастасия Решетова выполнила обещание и увезла сына Ратмира из Москвы

Популярная российская модель и телеведущая Анастасия Решетова рассказывала, что уже долгое время не может найти общий язык с бывшем парнем Тимати по важному вопросу.