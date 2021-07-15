ИнтерфаксФСБ сообщила о предотвращении теракта в МосквеВ ФСБ отметили, что инструкции предполагаемый террорист получал из Сирии.ИнтерфаксИзвестно, что мужчина планировал подорвать СВУ в местах массового скопления людей.Телеканал 360°В ФСБ не стали раскрывать личность задержанного в интересах следствия.ТАССВозбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВПятый каналИзвестияТВ ЦентрSmotrim.ruТК ЗвездаРидусLife.ruURA.RuМой БрянскПервый каналМИР 24Москва 24Телеканал Санкт-ПетербургВоенное делоPiter.tvЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнДождьГазета.RuИА Красная ВеснаПервое Студенческое агентствоИнфо24ФАНLife.ruЦарьградA42.RURT на русскомИзвестияМослентаРидусVSE42.RUРадио 1РосбалтThe Moscow PostAnewsSputnik АзербайджанDixiNewsСлово и ДелоС чего всё началосьФСБ предотвратила теракт в МосквеСотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.ТАССвчера в 10:10Подробнее о событииФСБ заявила о предотвращении теракта в МосквеКоммерсантъвчера в 10:19ФСБ предотвратила теракт в МосквеТАССвчера в 10:10Теракт предотвратили в толпе в МосквеТелеканал 360°вчера в 10:13ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить взрыв в МосквеРИА Новостивчера в 10:12ФСБ предотвратила теракт в МосквеРЕН ТВвчера в 10:11ФСБ сообщила о предотвращении теракта в МосквеИнтерфаксвчера в 10:17ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего взрыв в людном месте в МосквеLenta.ruвчера в 10:44Показать ещёОценить2,2KПоделиться