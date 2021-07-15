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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

В ФСБ отметили, что инструкции предполагаемый террорист получал из Сирии.
Интерфакс
Известно, что мужчина планировал подорвать СВУ в местах массового скопления людей.
Телеканал 360°
В ФСБ не стали раскрывать личность задержанного в интересах следствия.
ТАСС
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
РИА Новости

С чего всё началось

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАССвчера в 10:10

Подробнее о событии

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

Коммерсантъвчера в 10:19

ФСБ предотвратила теракт в Москве

ТАССвчера в 10:10

Теракт предотвратили в толпе в Москве

Телеканал 360°вчера в 10:13

ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить взрыв в Москве

РИА Новостивчера в 10:12

ФСБ предотвратила теракт в Москве

РЕН ТВвчера в 10:11

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Интерфаксвчера в 10:17

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего взрыв в людном месте в Москве

Lenta.ruвчера в 10:44
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Портал Поисквчера в 05:13

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