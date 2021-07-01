ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области
Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.В источнике
С чего всё началось
Дома у террористов обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу, передает ТАСС
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