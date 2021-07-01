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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.В источнике

С чего всё началось

Дома у террористов обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу, передает ТАСС
.

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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

РБК07:38

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Москва 2406:53

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

РИА Новости07:17

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Комсомольская правда07:08

ФСБ предотвратила теракты в людных местах в Москве и Астраханской области

Телеканал 360°06:53

Оперативники ФСБ предотвратили теракты в Москве

РИАМО07:29

ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракты в Москве и Астрахани боевика

Lenta.ru07:25
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