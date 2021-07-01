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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.В источнике

С чего всё началось

Дома у террористов обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу, передает ТАСС
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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Комсомольская правда07:08

Оперативники ФСБ предотвратили теракты в Москве

РИАМО07:29

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

РИА Новости07:17

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и Астраханской области

РБК07:38

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Москва 2406:53

ФСБ предотвратила теракты в людных местах в Москве и Астраханской области

Телеканал 360°06:53

ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракты в Москве и Астрахани боевика

Lenta.ru07:25
Интересное

В ФСО не располагают информацией о проблемах с получением сотрудниками QR-кодов

Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
РИА Новости08:32

Власти Москвы опровергли сообщения об утечках персональных данных жителей и сбое ЕМИАС

Любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС, может получить QR-код для посещения заведения общепита или массового мероприятия, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.
ТАСС13:38

Телеканал РЕН ТВ покажет третий бой Конора МакГрегора и Дастина Порье

Телеканал РЕН ТВ в очередной раз порадует российских болельщиков, показав в прямом эфире потенциальный претендентский бой в легком весе между Конором МакГрегором и Дастином Порье, который уже в следующие выходные возглавит турнир UFC 264 в Лас-Вегасе.
FightTime.ruвчера в 11:12

Полиция возбудила дело по факту избиения экоактивиста под Тамбовом

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту избиения и нанесения ножевых ранений под Тамбовом экоактивисту Роману Герасимову, который протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области.
ТАСС09:41