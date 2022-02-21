Как сообщалось, в конце прошлой неделе ЦБ направил в Минфин свой пакет законопроектов о регулировании цифрового майнинга и криптовалютного рынка в РФ, в котором предложил запретить в РФ как майнинг, так и оборот криптовалют и ввести административную ответственность.