Как сообщалось, в конце прошлой неделе ЦБ направил в Минфин свой пакет законопроектов о регулировании цифрового майнинга и криптовалютного рынка в РФ, в котором предложил запретить в РФ как майнинг, так и оборот криптовалют и ввести административную ответственность.
Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в начале февраля на интернет-портале правовой информации.
Ранее стало известно, что неустановленный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 февраля попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Орловской области для оперативного обеспечения всем необходимым эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.