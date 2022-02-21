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ФСБ сообщила о разрушении снарядом с Украины погранпункта в Ростовской области

Снаряд с территории Украины попал в место несения службы пограничников в Ростовской области.
ТАСС
В тексте отмечается, что пострадавших нет, на месте работают саперы.
РИА Новости
По информации источника РБК в ФСБ, снаряд попал в пограничный пункт на хуторе Щербаково в Ростовской области.
Коммерсантъ
В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.
РИА Новости

Подробнее о событии

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы
Интерфакс06:34
ФСБ сообщила о разрушении украинским снарядом погранпункта в Ростовской области
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ФСБ сообщила о разрушении снарядом с Украины погранпункта в Ростовской области
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