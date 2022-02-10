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ФСБ сообщила о задержании 14 причастных к ложным сообщениям о минированиях

В ФСБ сообщили о задержании в России 14 человек, причастных к массовому «минированию» школ, больниц и других объектов.
Ведомости
Участники групп в конце 2021 года рассылали ложные сообщения о минировании больниц, школ и зданий органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.
62ИНФО
Угрозы распространялись злоумышленниками для дестабилизации обстановки в России, сообщает
 пресс-служба ведомства.
БИЗНЕС Online
Сообщения о минировании поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске.
Ведомости

Подробнее о событии

ФСБ задержала 14 причастных к рассылке ложных сообщений о минировании
RT на русском09:09
ФСБ задержала 14 человек по делу о массовом минировании зданий в России и СНГ
Lenta.ru03:59
ФСБ: по делу о массовом «минировании» зданий в СНГ задержали 14 человек
РБК04:20
ФСБ задержала 14 подозреваемых в «минировании» зданий в России и СНГ
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ФСБ задержала 14 человек, причастных к рассылке об угрозах взрыва в России и Донбассе
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ФСБ задержала причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования
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ФСБ РФ задержала 14 человек, причастных к рассылке угроз взрыва в учебных заведениях
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