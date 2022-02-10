Участники групп в конце 2021 года рассылали ложные сообщения о минировании больниц, школ и зданий органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях.
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.