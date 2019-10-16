Общество
РИА НовостиФСБ: террористы все чаще используют «конфиденциальные криптовалюты»
Международные террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты" для финансовой подпитки своей преступной деятельности, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
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Политика
МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Футбол
Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
Авто
В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке
Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Турция ликвидировала 525 курдских боевиков в ходе операции в Сирии
Космос
Илон Маск показал новый пассажирский космический корабль
Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Общество
Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла
Свой образ Маркл дополнила бежевым пальто Sentaler за £1 185 (около 97 000 руб.), накинув его на плечи.
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.