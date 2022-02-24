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ФСБ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области

Пограничный пункт «Теткино» в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины.
Коммерсантъ
В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
Взгляд.ру
Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена.
Интерфакс
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.
ТК Звезда

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Пограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины
ТАСС03:56
ФСБ РФ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области
Газета.Ru04:02
ФСБ: погранпункт Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины
РИА Новости03:57
Украина обстреляла погранпункт пропуска Теткино в Курской области
ТРК Сейм (Курск)03:57
В Курской области обстреляли погранпукт Теткино
Курские известия03:56
ФСБ заявила об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны Украины
Интерфакс03:56
ФСБ: украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области
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