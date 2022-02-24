КоммерсантъФСБ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской областиПограничный пункт «Теткино» в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины.КоммерсантъВ ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.Взгляд.руОтветным огнем российских пограничников огневая точка подавлена.ИнтерфаксУтром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьПрофильПрофильВечерняя МоскваСекундаНародные новостиДруг для друга (Курск)Комсомольская правдаГазета.RuФАНLife.ruRT на русскомПетербургский дневникЦарьград. Санкт-ПетербургRZN.infoНТВКурская правдаПодробнее о событииПограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны УкраиныТАСС03:56ФСБ РФ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской областиГазета.Ru04:02ФСБ: погранпункт Теткино в Курской области обстреляли со стороны УкраиныРИА Новости03:57Украина обстреляла погранпункт пропуска Теткино в Курской областиТРК Сейм (Курск)03:57В Курской области обстреляли погранпукт ТеткиноКурские известия03:56ФСБ заявила об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны УкраиныИнтерфакс03:56ФСБ: украинские военные обстреляли погранпункт в Курской областиNews.ru04:09Показать ещёОценить525Поделиться