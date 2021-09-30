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ФСБ утвердила перечень сведений, за передачу которых за рубеж можно стать иноагентом

ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, за намеренный сбор и передачу которых могут признать иностранными агентами.
Москва 24
Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну.
ТАСС
Большая часть перечня касается "Роскосмоса".
РИА Новости
В июле ФСБ составила перечень запрещенных к передаче иностранным государствам военных и военно-производственных сведений, способных навредить интересам России.
Москва 24

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ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
РБКвчера в 16:29
ФСБ утвердила данные, за сбор которых могут признать иноагентом
Московский Комсомолецвчера в 16:25
ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом
News.ruвчера в 16:06
ФСБ утвердила перечень сведений, за передачу которых за рубеж можно стать иноагентом
Коммерсантъвчера в 16:20
ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений, не содержащих гостайну
ТАССвчера в 16:06
В ФСБ утвердили перечень данных, за передачу которых признают иноагентом
Газета.Ruвчера в 16:25
ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом
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