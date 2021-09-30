Юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского суда Москвы об аресте основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, выдвинутые обвинения компания не комментирует, однако ее сотрудники уверены в невиновности своего руководителя, говорится в заявлении Group-IB.
Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Правительство предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, следует из законопроекта (1258300-7), внесенного вместе с бюджетным пакетом в Госдуму в четверг.