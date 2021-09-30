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ФСБ утвердила перечень сведений, за разглашение которых за рубеж можно стать иноагентом

Федеральная служба безопасности в четверг, 30 сентября, опубликовала приказ с перечнем сведений в области военной и военно-технической деятельности, передача которых за границу запрещена.
Право.ру
Лица, передающие данную информацию, могут быть признаны иностранными агентами.
ТАСС
Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну.
ТАСС
Также целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.
ТАСС

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ФСБ утвердила перечень запрещенной для передачи за границу информации
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