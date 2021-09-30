"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.
Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Life, который в 2025-м (на два года раньше, чем планировалось) превратится в серийный электрокар ID.2. О важности хэтчбека говорит его ежегодный тираж на заводе в испанском Мартореле: с учётом клонов от Шкоды и Купры/Сеата объём составит 500 000 единиц.
За последние сутки статистика летальности пополнилась семью случаями: пациентка 30 лет из Иванова, пациенты 81 и 87 лет из Вичугского района, пациентки 69, 77 и 80 лет из Вичуги и пациентка 83 лет из Лежневского района.