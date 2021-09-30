Электрокар ID.2 прошёл пресс-тест на стадии прототипа

Life, который в 2025-м (на два года раньше, чем планировалось) превратится в серийный электрокар ID.2. О важности хэтчбека говорит его ежегодный тираж на заводе в испанском Мартореле: с учётом клонов от Шкоды и Купры/Сеата объём составит 500 000 единиц.