Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке.
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с чего всё началось

Федеральная служба в опасности

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъвчера в 17:49

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Федеральная служба в опасности

Коммерсантъвчера в 17:49

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

Газета.Ru00:41

ФСБ предупредило о рисках, которые повлечёт единая база данных россиян

Эхо Москвы00:00

ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках

Фонтанка.Рувчера в 23:42

ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных

URA.Ruвчера в 20:45

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

Lenta.ruвчера в 19:58

Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно

РИА Новости02:55
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Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Технологии

Курчатовский институт испытает сверхпроводники для коллайдера будущего

В рамках исследований предполагается модернизировать протонный суперсинхротрон SPS, а также построить новый ускоритель, который уже называют кольцевым коллайдером будущего и для которого необходимо будет поставлять значительные объемы сверхпроводящих материалов.
РЕН ТВ вчера в 19:54
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM вчера в 06:10
Политика

Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ

Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Телеканал RTVI 11 ноября в 06:42
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Технологии

Microsoft выпустил крупное обновление Windows 10

Во вторник, 12 ноября вышло крупное ноябрьское обновление операционной системы Windows 10.
RuNews24.ru вчера в 15:32
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы

Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за марихуану на Нукутепипи

РБК 03:13
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Политика

Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
iReactor 03:02
Происшествия

В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Здоровье

В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Происшествия

В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд

Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:00
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Общество

В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России

Greenpeace предлагает запретить в РФ 10 одноразовых пластиковых загрязнителей, которые наносят вред окружающей среде.
Алтайская правда вчера в 22:00
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России

Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Экономика

Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 05:45
Здоровье

Электронную медицинскую карту оценят в проекте «Активный гражданин»

Участники проекта "Активный гражданин" оценят электронную медицинскую карту, которую используют в поликлиниках столицы.
ТАСС 00:56
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00
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