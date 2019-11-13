ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке.

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