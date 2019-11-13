Общество
Lenta.ruФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке.
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с чего всё началось
ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).Коммерсантъвчера в 17:49
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ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках
Фонтанка.Рувчера в 23:42
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Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Технологии
Курчатовский институт испытает сверхпроводники для коллайдера будущего
В рамках исследований предполагается модернизировать протонный суперсинхротрон SPS, а также построить новый ускоритель, который уже называют кольцевым коллайдером будущего и для которого необходимо будет поставлять значительные объемы сверхпроводящих материалов.
РЕН ТВ вчера в 19:54
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ
Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Телеканал RTVI 11 ноября в 06:42
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Технологии
Microsoft выпустил крупное обновление Windows 10
Во вторник, 12 ноября вышло крупное ноябрьское обновление операционной системы Windows 10.
RuNews24.ru вчера в 15:32
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика
Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы
Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Политика
Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
iReactor 03:02
Происшествия
В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
Назначены специальные экспертизы. Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.
Вести.Севастополь 03:07
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Происшествия
В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд
Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:00
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить в РФ 10 одноразовых пластиковых загрязнителей, которые наносят вред окружающей среде.
Алтайская правда вчера в 22:00
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 05:45
Здоровье
Электронную медицинскую карту оценят в проекте «Активный гражданин»
Участники проекта "Активный гражданин" оценят электронную медицинскую карту, которую используют в поликлиниках столицы.
ТАСС 00:56
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00