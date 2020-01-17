Происшествия
RT на русскомФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
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Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове
Подмосковье Сегодня02:26
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В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
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Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
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SEC и Telegram обнародовали правовые позиции
Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
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Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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