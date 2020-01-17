Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

В Серпухове накрыли крупную нарколабораторию

Оka.fm03:00

Российско-украинская ОПГ задержана в Серпухове за производство мефедрона

Интерфакс02:10

ФСБ изъяла в Подмосковье 66 кг наркотиков, которые подготовили к продаже в даркнете

РИАМО02:20

Шестьдесят шесть кило наркотиков, готовых к продаже в даркнете, изъяли в Серпухове

Подмосковье Сегодня02:26

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

РБК03:01

ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев

Известия02:01

В Подмосковье задержали группировку по производству мефедрона

ТАСС01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 21:24
Политика

«Единая Россия» просит нового премьер-министра за Гордеева

Фракция «Единой России» в Государственной Думе РФ 16 января обратилась к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину (тогда – кандидату на пост) и попросила его учесть тот факт, что единороссы позитивно оценивают работу некоторых теперь уже бывших членов правительства.
Блокнот Воронеж 03:40
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
BFM.ru 01:35
Политика

Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность

Путин предложил ему пост заместителя президента в Совете Безопасности, сообщает РИА «Новости».
UfaTime.ru вчера в 00:08
Политика

Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

РИА Новости 03:51
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 03:28
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Известия 02:34
Политика

В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
РБК вчера в 15:50
Наука

Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования

Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Индикатор вчера в 07:46
Политика

Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Ведомости вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова рассказала, как борется с неизлечимой болезнью

Родной город 03:53
Происшествия

В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 15 января в 23:53
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Красная весна 15 января в 15:16
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Общество

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
Ведомости 00:29
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек

По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Город55.ру 02:22
Общество

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Вести.Ru 02:28
Политика

Мишустин представил в Госдуме свою программу

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.
DP.RU вчера в 06:52
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Общество

Под Тверью нашли удивительное письмо немецкого солдата 1943 года

Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны.
Дни.ру 04:07
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер вчера в 14:44
Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Smi58.ru 15 января в 07:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали

Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Privet-Rostov.ru 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное