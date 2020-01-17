Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

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Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

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