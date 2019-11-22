Политика

ИзвестияИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
ТАСС06:05

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ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru06:17

ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков

РИА Новости07:08

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Московский Комсомолец06:52

СМИ сообщили о возобновлении следствия по делу украинских моряков

Life.ru06:23

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Известия06:18

ФСБ возобновила следствие по инциденту в Керченском проливе

RT на русском07:21

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

ТАСС06:05
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