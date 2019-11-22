Политика

ИзвестияИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
ТАСС06:05

Подробнее о событии

ФСБ возобновила следствие по инциденту в Керченском проливе

RT на русском07:21

ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков

РИА Новости07:08

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru06:17

СМИ сообщили о возобновлении следствия по делу украинских моряков

Life.ru06:23

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Известия06:18

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Московский Комсомолец06:52

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

ТАСС06:05
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Финансы

Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

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Коммерсантъ 07:41
Общество

Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков отрицает вину

Россиянин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в киберпреступлениях, заявил, что он не виновен. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
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РИА Новости 09:19
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

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Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу

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Футбол

Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
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Театры

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Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
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Кино

Сериал «Интерны» превратили в мультик

Новый анимационный сериал "Мультерны" на основе ситкома "Интерны" запускается на ТНТ с завтрашнего дня, 23 ноября, сообщила сегодня, 22 ноября, пресс-служба телеканала.
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Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Владельцам смартфонов, работающих под управлением Android, нужно осторожно относиться к взломанным приложениям, которые устанавливаются через APK-файл в обход Google Play, в частности, к программам для входа в Интернет-банк.В онлайн-магазине App Store для смартфонов на базе ОС iOS встречаются бесплатные приложения с минимальным набором инструментов.
UfaTime.ru 00:48
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Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России

Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
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Общество

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В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
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