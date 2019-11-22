Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.

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