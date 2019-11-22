Политика
ИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось
Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.ТАСС06:05
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Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой «Волги»
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Политика
В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ
"Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Общество
Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков отрицает вину
Россиянин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в киберпреступлениях, заявил, что он не виновен. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Здоровье
Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу
Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Кино
Сериал «Интерны» превратили в мультик
Новый анимационный сериал "Мультерны" на основе ситкома "Интерны" запускается на ТНТ с завтрашнего дня, 23 ноября, сообщила сегодня, 22 ноября, пресс-служба телеканала.
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
Хоккей
«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Торпедо»
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Владельцам смартфонов, работающих под управлением Android, нужно осторожно относиться к взломанным приложениям, которые устанавливаются через APK-файл в обход Google Play, в частности, к программам для входа в Интернет-банк.В онлайн-магазине App Store для смартфонов на базе ОС iOS встречаются бесплатные приложения с минимальным набором инструментов.
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.