Политика
ИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось
Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.ТАСС06:05
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Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
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Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Политика
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
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Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
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Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
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Транспорт
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Общество
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Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Космос