Политика

ИзвестияИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
ТАСС06:05

Подробнее о событии

ФСБ возобновила следствие по инциденту в Керченском проливе

RT на русском07:21

СМИ сообщили о возобновлении следствия по делу украинских моряков

Life.ru06:23

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Московский Комсомолец06:52

ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков

РИА Новости07:08

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Известия06:18

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru06:17

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

ТАСС06:05
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Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Финансы

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

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Эхо Москвы 01:30
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

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Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
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Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
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Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
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Во Владивостоке мать выбросила новорожденного из окна восьмого этажа

В столице Приморья мать умертвила недавно родившегося сына, сбросив его с высоты восьмого этажа.
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Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант вчера в 04:15
Футбол

Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»

Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
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Радий Хабиров прокомментировал закрытие отделения больницы №13 в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров 21 ноября на своей странице в соцсетях прокомментировал информацию о закрытии гинекологического отделения в уфимской больнице №13 и открытии в этих помещениях отделения пластической хирургии.
Аргументы и Факты - Уфа 05:08
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
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Хоккей

«Флорида» с Бобровским одолела «Анахайм» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

«Флорида Пантерз» одержала волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:06
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БИЗНЕС Online 07:57
Политика

Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

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Коммерсантъ 04:51
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
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Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
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В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
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Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

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Газета.Ru вчера в 06:32
Происшествия

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового червя

"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
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Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Теннис

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
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Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

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Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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