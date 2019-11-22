Политика

ИзвестияИзвестияФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы обвиняемых.
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с чего всё началось

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
ТАСС06:05

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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Дождь06:18

ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков

Взгляд.ру06:27

СМИ сообщили о возобновлении следствия по делу украинских моряков

Life.ru06:23

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Московский Комсомолец06:52

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Известия06:18

ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru06:17

ФСБ возобновила следственные действия по делу моряков в связи с передачей кораблей Украине

ТАСС06:05
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Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Коммерсантъ 01:36
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv 20 ноября в 12:37
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета 20 ноября в 04:22
Общество

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
REGNUM 05:11
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Происшествия

У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз

Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Интерфакс 06:10
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 06:47
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Происшествия

В Самаре прогремел взрыв около ТЦ

Волга Ньюс 01:57
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском 06:03
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на экономику России

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в России Джеймс Роуф оценил влияние санкций на российскую экономику.
Rambler News Service 20 ноября в 14:05
Финансы

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Эхо Москвы 01:30
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Армия и оружие

Армия России перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
DixiNews 02:22
Происшествия

Наркозавод с миллиардным оборотом ликвидировали в Ленобласти

REGNUM 05:32
Происшествия

В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами

В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
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