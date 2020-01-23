Общество

RT на русскомRT на русскомФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявили
в Роскомнадзоре.
Интерфакс02:05

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Роскомнадзор заблокировал сервис Startmail.com из-за массовых рассылок сообщений о минированиях в РФ

Агентство Москва02:23

Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail

РБК06:44

ФСБ нашла источник сообщений о минировании

РИА Новости06:42

В России ограничили доступ к почтовому сервису в связи с ложными минированиями

RT на русском07:45

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

Интерфакс02:05

ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о «минировании» в России

ТАСС02:01

«Роскомнадзор» заявил о блокировке рассылающего сообщения о минировании сервиса

Известия02:19
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