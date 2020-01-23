Общество
RT на русскомФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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с чего всё началось
"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявилив Роскомнадзоре.Интерфакс02:05
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Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
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Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Теннис
Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
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С подозрением на коронавирус сегодня были срочно госпитализированы трое пассажиров, прибывших авиарейсом из стран Азии.
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Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак
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Авто
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Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Политика
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Экономика
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Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
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Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
Культура
В сеть попало видео с дракой из программы «Ревизорро» в Костроме
Полицейские нарушений в работе ведущей, судя по кадрам, не нашли. Кто-то из съемочной группы попросил позвать владельца заведения.
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Общество
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В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов.
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Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
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Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО
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