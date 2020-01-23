с чего всё началось

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Общество На улицы Екатеринбурга вышли слоны Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.

Общество Новым министром культуры может стать Ольга Любимова Министр культуры Владимир Мединский покинет свой пост, и не войдет в новый состав правительства Михаила Мишустина.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.

Политика Путин рассказал о поразившем его историческом факте "Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.

Футбол Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.

Политика Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.