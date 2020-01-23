с чего всё началось

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

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Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

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Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Политика Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Здоровье Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Происшествия Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Экономика РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree.