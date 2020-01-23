с чего всё началось

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Происшествия Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.

Политика Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.

Общество Суд Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию Подтвердил решение Минюста Греции об экстрадиции гражданина России Александра Винника сначала во Францию, а потом в США и Россию Верховный административный суд Греции, 23 января сообщает издание Kathimerini.

Общество Система распознавания лиц в московском метро заработает к сентябрю Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене начнет работу в полном объеме до 1 сентября 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.

Политика Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.

Политика Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.

Политика РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Кино Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку» Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.

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Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Здоровье Туристов призвали воздержаться от поездок в Ухань из-за коронавируса Представители организации призывают соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в китайский город Ухань до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.

Здоровье В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела Напомним, история семьи из Кургана, в которой родилась девочка с огромным родимым пятном, занимающим около 80 процентов тела, стала известна после того, как местный священник отказался крестить ее вместе с другими детьми.

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