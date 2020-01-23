Общество
РИА НовостиФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
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с чего всё началось
"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявилив Роскомнадзоре.Интерфакс02:05
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Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Здоровье
В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС
Расширенная программа лечения по полису ОМС была утверждена правительством в конце 2019 года, в этом году изменения уже вступили в силу.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
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Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Политика
Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Общество
Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса
Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
Общество
Прокуратура обвинила мэрию в нарушениях при работе с застройщиками
Как уточняет прокуратура надзорного ведомства, в мэрии систематически нарушали порядок рассмотрения обращений, предусматривающий 30-дневный срок для ответа.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына
Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Происшествия
Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён
Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Футбол
Джано Ананидзе перешел в «Анортосис»
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Происшествия
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.