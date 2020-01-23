Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
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"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявили
в Роскомнадзоре.
Интерфакс02:05

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ФСБ вычислила источник сообщений о минировании

РБК03:07

Роскомнадзор заблокировал сервис Startmail.com из-за массовых рассылок сообщений о минированиях в РФ

Агентство Москва02:23

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

Интерфакс02:05

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

РИА Новости02:07

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

RT на русском02:09

ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о «минировании» в России

ТАСС02:01

«Роскомнадзор» заявил о блокировке рассылающего сообщения о минировании сервиса

Известия02:19
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Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru вчера в 01:52
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Здоровье

В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС

Расширенная программа лечения по полису ОМС была утверждена правительством в конце 2019 года, в этом году изменения уже вступили в силу.
Primpress.ru 19 января в 21:00
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Технологии

Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Piter.tv 21 января в 14:41
Политика

Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины

Mockva.ru вчера в 08:20
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе

Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
RT на русском вчера в 12:14
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса

Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
БИЗНЕС Online 02:55
Общество

Прокуратура обвинила мэрию в нарушениях при работе с застройщиками

Как уточняет прокуратура надзорного ведомства, в мэрии систематически нарушали порядок рассмотрения обращений, предусматривающий 30-дневный срок для ответа.
РБК Екатеринбург вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына

Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Paparazzi.ru 02:48
Происшествия

Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён

Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
RT на русском 02:55
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс 21 января в 13:56
Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
РБК 03:05
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Футбол

Джано Ананидзе перешел в «Анортосис»

ГЛАС.RU 01:54
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru вчера в 08:33
Происшествия

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
Армия и оружие

У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Piter.tv 21 января в 03:47
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
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