с чего всё началось

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

Политика Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Кино Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку» Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».

Политика Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Общество Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.