Общество

ТАССТАССФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских

ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских на территории Москвы и еще девять регионов России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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