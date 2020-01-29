Общество
RT на русскомФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
Отмечается, что Роскомнадзор и Генпрокуратура «с 29 января осуществляют ограничение доступа на территории России к Protonmail.com». Ранее сообщалось, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц.
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Происшествия
Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье
Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
Гаджеты
В России появится новый бренд бюджетных телевизоров
Свою продукцию в Россию начнет предоставлять новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры.
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Политика
Песков прокомментировал идею дать силовикам доступ к данным россиян
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал идею дать силовым ведомствам онлайн-доступ к персональным данным россиян, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус
Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Общество
Новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов
Новый министр экономического развития - бывший губернатор Пермского края Максим Решетников за первую неделю в Москве успел собрать девять автоштрафов, об этом сообщает пермский штаб политика Алексея Навального.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой
В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Политика
«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии
Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Армия и оружие
Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад
29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся первый летный экземпляр изделия Т-50-1, который, пройдя "через тернии к звездам", стал истребителем пятого поколения Су-57.
Общество
В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи
Политика
Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, проведет совещание по предупреждению коронавируса.
Общество
Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя
Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, сообщает местный телеканал KTUU.
Здоровье
В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи
Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
Общество
Минкомсвязь отвергла план «сотовой четверки» по развитию 5G
Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отметила, что если министерство и операторы не смогут договориться, это приведет к «отставанию России от других стран в запуске и развитии 5G, а также невозможности реализовать план по цифровизации ключевых отраслей промышленности».
Хоккей
«Хумо» может перейти из ВХЛ в КХЛ
Баходыр Гафуров, занимающий пост первого вице-президента Федерации хоккея Узбекистана, анонсировал возможный переход «Хумо» из ВХЛ в КХЛ, говорится в сообщении клуба из Узбекистана.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.