Отмечается, что Роскомнадзор и Генпрокуратура «с 29 января осуществляют ограничение доступа на территории России к Protonmail.com». Ранее сообщалось, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц.

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

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