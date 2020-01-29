Общество

RT на русскомRT на русскомФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

Отмечается, что Роскомнадзор и Генпрокуратура «с 29 января осуществляют ограничение доступа на территории России к Protonmail.com». Ранее сообщалось, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц.
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Заблокирован еще один ресурс, откуда шли рассылки писем о минированиях

Pravda.Ru05:28

Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о «минированиях» в РФ

ТАСС03:14

Сервис Protonmail заблокирован в РФ из-за рассылок о «минировании»

Москва 2403:16

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Интерфакс03:14

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

Известия03:17

ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании

РИА Новости03:10

ФСБ отчиталась о блокировке сервиса Protonmail из-за сообщений о минировании

Эхо Москвы04:02
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Происшествия

Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье

Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
Известия 05:41
Гаджеты

В России появится новый бренд бюджетных телевизоров

Свою продукцию в Россию начнет предоставлять новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры.
Piter.tv 05:10
Происшествия

В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена

Городской репортер вчера в 10:53
Политика

Песков прокомментировал идею дать силовикам доступ к данным россиян

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал идею дать силовым ведомствам онлайн-доступ к персональным данным россиян, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 04:43
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Происшествия

У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус

Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 04:35
Общество

Новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов

Новый министр экономического развития - бывший губернатор Пермского края Максим Решетников за первую неделю в Москве успел собрать девять автоштрафов, об этом сообщает пермский штаб политика Алексея Навального.
Znak.com 01:59
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Открытый Нижний 27 января в 09:43
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой

В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Lenta.ru 00:37
Общество

В Подмосковье выплатят по 50 тыс. рублей со счета маткапитала

REGNUM 04:44
Политика

В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Rambler News Service 04:49
Политика

«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии

Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ 04:26
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие

Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся первый летный экземпляр изделия Т-50-1, который, пройдя "через тернии к звездам", стал истребителем пятого поколения Су-57.
Российская газета 05:39
Общество

В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи

Наша Газета (г. Екатеринбург) 03:44
Политика

Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, проведет совещание по предупреждению коронавируса.
ТК Звезда 04:16
Общество

Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя

Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, сообщает местный телеканал KTUU.
РИА Новости 02:53
Здоровье

В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи

Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль вчера в 05:34
Гаджеты

Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
News.ru 27 января в 06:15
Общество

Минкомсвязь отвергла план «сотовой четверки» по развитию 5G

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отметила, что если министерство и операторы не смогут договориться, это приведет к «отставанию России от других стран в запуске и развитии 5G, а также невозможности реализовать план по цифровизации ключевых отраслей промышленности».
Telesputnik.ru 02:58
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Хоккей

«Хумо» может перейти из ВХЛ в КХЛ

Баходыр Гафуров, занимающий пост первого вице-президента Федерации хоккея Узбекистана, анонсировал возможный переход «Хумо» из ВХЛ в КХЛ, говорится в сообщении клуба из Узбекистана.
ProstoProSport 04:51
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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