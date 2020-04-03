с чего всё началось

По данным спецслужб, в состав ячейки входили житель Ставрополья и выходец из Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, отметили в ФСБ.

Экономика Определен список системообразующих авиакомпаний России Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Энергетика Минэнерго не ждет падения цен на бензин Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Политика Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.

Общество Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

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Общество ЦБ РФ переносит сроки раскрытия отчетов эмитентов до мая Ранее ЦБ РФ разрешил эмитентам не публиковать список аффилированных лиц и отчетность в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Общество Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.