Происшествия
Газета.RuФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
По данным спецслужб, в состав ячейки входили житель Ставрополья и выходец из Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, отметили в ФСБ.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте ФСБ РФ говорится, что Федеральной службой безопасности РФ на территории Ставропольского края пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации.The Moscow Post07:03
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Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Армия и оружие
Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии
Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Шоу-бизнес
Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»
В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Экономика
Определен список системообразующих авиакомпаний России
Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Религия
В РПЦ предупредили о возможном ограничении посещения храмов на Пасху
«Может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.
Энергетика
Минэнерго не ждет падения цен на бензин
Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
Игры
В GOG началась раздача Symmetry
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Политика
Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
Общество
Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю
На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России
Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Общество
ЦБ РФ переносит сроки раскрытия отчетов эмитентов до мая
Ранее ЦБ РФ разрешил эмитентам не публиковать список аффилированных лиц и отчетность в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск
Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.