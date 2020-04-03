Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

По данным спецслужб, в состав ячейки входили житель Ставрополья и выходец из Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, отметили в ФСБ.
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 на сайте ФСБ РФ говорится, что Федеральной службой безопасности РФ на территории Ставропольского края пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации.
The Moscow Post07:03

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На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Интерфакс05:39

Террористический акт пресекли в Лянторе сотрудники полиции и ФСБ

СургутИнформТВ07:17

ФСБ пресекла попытку теракта в Югре

Новости Югры06:28

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре

РИА Новости05:58

Обнародована оперативная съемка ФСБ с готовившими теракты в России боевиками

Lenta.ru10:09

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

ТАСС05:30

ФСБ и МВД предотвратили теракт в торговом центре в ХМАО

Интерфакс - Россия05:28
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Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Армия и оружие

Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес

Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»

В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры.
Lenta.ru 01 апреля в 11:50
Экономика

Определен список системообразующих авиакомпаний России

Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
ИА Красная Весна вчера в 10:29
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Vprognoze.ru 05:26
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Религия

В РПЦ предупредили о возможном ограничении посещения храмов на Пасху

«Может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.
Городовой 00:48
Энергетика

Минэнерго не ждет падения цен на бензин

Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
ТАСС 04:48
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 11:58
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Общество

Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю

На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.
Свойкировский.рф 11:46
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Известия 09:14
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Деловое.ТВ вчера в 08:48
Общество

ЦБ РФ переносит сроки раскрытия отчетов эмитентов до мая

Ранее ЦБ РФ разрешил эмитентам не публиковать список аффилированных лиц и отчетность в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Финмаркет 11:26
Общество

Кондратьев попросил вникать в ситуацию каждого человека, которому нужен пропуск

Кондратьев отметил, что выдавать пропуска нужно на предприятия, а не каждому работнику отдельно. Это позволит избежать лишних контрактов.
Кубань 24 10:29
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Общество

Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 09:18
Путешествия

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
StarHit.ru вчера в 23:00
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Политика

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Первый Тульский 08:28
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