Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Происшествия Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.

Происшествия ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Политика Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку, тем более что есть решение Конституционного суда по этому вопросу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Технологии Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.

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Технологии Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste» В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).

Политика Турция вводит безвизовый режим для стран шенгенской зоны Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что в стране с 2 марта будет действовать безвизовый режим для ряда граждан стран Европы.