с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей. Задержания проводились в Крыму, Коми и Ростовской области.

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Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

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Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

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Политика Песков ответил на сообщения о новых санкциях США против России Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».

Авто Новый Nissan Qashqai станет гибридным Полностью электрический вариант будет использован в отдельной модели внедорожника, которая будет основана на совершенно другой платформе, которая, возможно, станет основой для целого семейства электромобилей, охватывающих сегменты B, C и D для Nissan и его партнеров по альянсу Renault и Mitsubishi.

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Театры В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

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Здоровье Коронавирус. Пациенты оскорбляют саратовских врачей и требуют выписки Иногда доходит до того, что по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения, предъявляются требования к медработникам принять единоличное решение о выписке.

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