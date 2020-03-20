Общество

RT на русскомRT на русскомСотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей. Задержания проводились в Крыму, Коми и Ростовской области.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности
.
Вести.Ru04:35

Подробнее о событии

ФСБ разоблачила финансировавшие ИГ группы в трех российских регионах

РБК05:42

Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

RT на русском05:56

ФСБ раскрыла законспирированную ячейку ИГ, действовавшую в трех регионах России

Интерфакс04:01

В Ростовской области арестовали подозреваемого по делу ячейки финансистов ИГ

ТАСС05:12

ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России

Известия04:10

Опубликовано видео задержания спонсоров «ИГ» в трех регионах РФ

Российская газета06:29

ФСБ разоблачила террористические ячейки, финансировавшие ИГ*

РИА Новости03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ 06:09
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Энергетика

Bloomberg: Трамп дал пинок ценам на нефть

Нефть продолжает расти после заявления президента США Дональда Трампа о своем возможном вмешательстве в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, потрясшей нефтяные рынки на фоне снижения спроса.
Бизнес-вектор 03:41
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Общество

В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов

Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
78.ru 03:08
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Политика

Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Вечерняя Москва 06:25
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Пациентка с коронавирусом описала первый симптом болезни

Эми признается, что хотя самый страшный этап болезни она пережила, но по-прежнему ощущает сильную слабость и головную боль.
Shraibikus News 06:37
Общество

Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Ведомости 06:13
Политика

Песков ответил на сообщения о новых санкциях США против России

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Профиль 06:45
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто

Новый Nissan Qashqai станет гибридным

Полностью электрический вариант будет использован в отдельной модели внедорожника, которая будет основана на совершенно другой платформе, которая, возможно, станет основой для целого семейства электромобилей, охватывающих сегменты B, C и D для Nissan и его партнеров по альянсу Renault и Mitsubishi.
32CARS.ru вчера в 17:51
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Театры

В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя

Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
RuNews24.ru 06:26
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Армия и оружие

National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Российская газета вчера в 09:02
Игры

Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

The GEEK вчера в 06:23
Здоровье

Коронавирус. Пациенты оскорбляют саратовских врачей и требуют выписки

Иногда доходит до того, что по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения, предъявляются требования к медработникам принять единоличное решение о выписке.
Взгляд-инфо 04:43
Наука

Учёные установили новую причину старения клеток

Михаил Высоких, заведующий лабораторией молекулярных механизмов старения МГУ, рассказал о том, что удалось найти «спусковые механизмы» процессы старения клеток.
ToDay News Ufa вчера в 11:13
Здоровье

Минздрав призвал россиян меньше есть при самоизоляции

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян призвал жителей страны, которые находятся на самоизоляции или на удаленной рабое из-за распространения коронавируса, сократить суточный рацион, чтобы не набрать лишний вес.
Псковское агентство информации 00:56
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное