Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.

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Здоровье Российские ученые расшифровали геном коронавируса В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

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Экономика Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Авто Начнет действовать новый документ на автомобили в России Все новые автомобили с конца марта 2020 года будут оснащены «этикеткой энергоэффективности», а также уже знакомыми россиянам паспортом транспортного средства, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.

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