Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ раскрыла законспирированную ячейку ИГ, действовавшую в трех регионах России

Интерфакс04:01

ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России

Известия04:10

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Газета.Ru04:03

ФСБ выявила в трех регионах России канал финансирования «ИГ»

Российская газета04:02

В Ростовской области арестовали подозреваемого по делу ячейки финансистов ИГ

ТАСС05:12

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

RT на русском03:59

ФСБ разоблачила террористические ячейки, финансировавшие ИГ*

РИА Новости03:58
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Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Политика

В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК

Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
REGNUM вчера в 01:07
Здоровье

В ВОЗ дали рекомендации для самолечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально порекомендовала препарат, который стоит принимать больным при подозрении на заражение коронавирусом.
Вечерний курьер 02:54
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Экономика

Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Российская газета вчера в 06:06
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Экономика

Стали известны детали антикризисного плана правительства России

Москва, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Правительство России подготовило антикризисный план в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
REGNUM 05:14
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:53
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Авто

Начнет действовать новый документ на автомобили в России

Все новые автомобили с конца марта 2020 года будут оснащены «этикеткой энергоэффективности», а также уже знакомыми россиянам паспортом транспортного средства, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.
SpeedMe вчера в 01:17
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Футбол

Сергей Юран: «Кокорин идет по пути Дзюбы»

В дерби со "Спартаком", выйдя на замену, прекрасно вошел в игру, все делал очень грамотно.
Спорт-Экспресс 04:00
Общество

Таиланд стал недоступен для туристов

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.
Travel Russian News вчера в 17:04
Гаджеты

Первый Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов

На аукционе eBay появился лот в виде первого Android-смартфона по цене 195 долларов США за один экземпляр.
The GEEK 05:13
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Происшествия

В Ростове потушили крупный пожар на рынке «Атлант»

Ночью 20 марта крупный пожар произошел на рынке «Атлант», об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
РБК Ростов-на-Дону 02:06
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Экономика

Российский туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности.
Piter.tv вчера в 13:27
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
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