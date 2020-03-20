Общество
Газета.RuФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Финансы
ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Политика
В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК
Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
Здоровье
В ВОЗ дали рекомендации для самолечения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально порекомендовала препарат, который стоит принимать больным при подозрении на заражение коронавирусом.
Политика
ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам
ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Экономика
Стали известны детали антикризисного плана правительства России
Москва, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Правительство России подготовило антикризисный план в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Авто
Начнет действовать новый документ на автомобили в России
Все новые автомобили с конца марта 2020 года будут оснащены «этикеткой энергоэффективности», а также уже знакомыми россиянам паспортом транспортного средства, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Футбол
Сергей Юран: «Кокорин идет по пути Дзюбы»
В дерби со "Спартаком", выйдя на замену, прекрасно вошел в игру, все делал очень грамотно.
Общество
Таиланд стал недоступен для туристов
Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.
Гаджеты
Первый Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов
На аукционе eBay появился лот в виде первого Android-смартфона по цене 195 долларов США за один экземпляр.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Происшествия
В Ростове потушили крупный пожар на рынке «Атлант»
Ночью 20 марта крупный пожар произошел на рынке «Атлант», об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Экономика
Российский туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.