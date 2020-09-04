ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.

ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения

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