Происшествия
РИА НовостиФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
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Космос
Китай запустил многоразовый космический корабль
РИА Новости 06:01
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Коммерсантъ 08:57
Происшествия
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета
Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета 09:20
Политика
Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев не увидел никаких оснований считать, что отравление политика Алексея Навального связано с криминалом.
Znak.com 07:37
Авто
В России попали под отзыв 16 автомобилей Audi
Росстандарт сообщает об отзыве в России 16 транспортных средств марки Audi Q8. Под кампанию подпадают кроссоверы, реализованные в 2020 году.
Тарантас Ньюс 06:20
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Москва, 4 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.
REGNUM 07:55
Происшествия
В Бейруте нашли тела двух погибших спустя месяц после взрыва
В Бейруте группа чилийских спасателей нашла тела двух погибших спустя месяц после разрушительного взрыва.
Вести.Ru 04:23
Общество
Класс в школе Новосибирска закрыли на карантин из-за коронавируса
Ранее интернет-портал НГС со ссылкой на директора школы сообщал, что в новосибирской школе № 13 на карантин закрыли шестой класс, потому что у одного из учеников обнаружили коронавирус.
ТАСС 07:40
Кино
Кейт Бланшетт хочет, чтобы ее называли актером, а не актрисой
Вслед за Тильдой Суинтон обновленные правила Берлинского кинофестиваля поддержала австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Киноафиша России 08:42
Кино
Российский фильм впервые возглавил топ iTunes в США
Вашингтон, 4 сентября 2020, 15:22 — REGNUM Фантастический фильм российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» вышел на первое место в категории «хоррор» (ужасы) в американском медиаплеере iTunes.
REGNUM 08:22
Происшествия
Готовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину
СК РФ по Красноярскому краю по материалам ФСБ возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который подозревается в приготовлении взрыва в школе.
SM News Красноярск 05:22
Авто
Infiniti представил свой внедорожник QX80 2021 года
Японский премиальный бренд Infiniti представил свой внедорожник QX80 2021 модельного года.
Picsnews.net 04:16
Экономика
Еда оказалась рекордно дорогой для россиян
Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи.
Lenta.ru 09:02
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Румынский бренд Dacia показал первые тизерные снимки новой генерации седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway.
SpeedMe 04:47
Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 08:31
Общество
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК 09:08
Политика
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти.
Вести.Ru 08:26
Происшествия
Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы, этапирован в Киров для допроса по другому делу.
РБК 08:52
Происшествия
На Алтае полиция не стала заводить дело на поедавшую собак женщину
Говорит Москва 02:34
Музыка
Ural Music Night запустит систему пожертвований для музыкантов
Зрители смогут им перечислять от 49 рублей Оргкомитет фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки) 18 сентября запустит систему донатов (пожертвований) музыкальным коллективам.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:03
Общество
Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры
Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшие дни стартует третья стадия ее испытаний.
Городовой 05:36
Общество
В Турции Минздрав заявил о втором пике коронавируса в стране
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:17
Финансы
Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК 04:35
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская показала лицо после омоложения
Поклонники 66-летней Успенской обрадовались, когда звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий.
Pravda.Ru 07:11
Происшествия
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
В Анапе умерла женщина, пострадавшая при столкновении двух микроавтобусов, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Интерфакс 02:16
Политика
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости 07:37
Политика
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35