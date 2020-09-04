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Интерфакс
Интерфакс

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в 2020 году

ТАСС07:09
RT на русском

Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств — видео ФСБ

RT на русском07:01
Коммерсантъ

ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах

Коммерсантъ04:10
РБК

ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян

РБК05:10
РИА Новости

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

РИА Новости03:55
Интерфакс

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

Интерфакс04:19
Lenta.ru

ФСБ показала задержание готовивших вооруженные атаки на школы россиян

Lenta.ru05:18

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.
РИА Новости1 сентября в 20:33
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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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