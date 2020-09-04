ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
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ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.В источнике
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