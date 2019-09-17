В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что среди задержанных также есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Политика Россия может поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом Российская корпорация "Газпром" сможет поставлять газ в Европейский союз и без заключения контракта с Украиной на транзит газа через ее территорию.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Политика Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Происшествия Два человека погибли при крушении самолёта ВВС у побережья Испании ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Общество В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в барах в домах Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Политика Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Теннис Шарапова назвала своим домом США, а не Россию Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом Соединённые Штаты Америки, а не Россию.

Наука Примечания Милтона на полях сочинений Шекспира узнали по почерку Первым фолио Шекспира называется первое издание его драматических сочинений, подготовленное и выпущенное в 1623 году в Лондоне Джоном Хемингом и Генри Конделлом, друзьями и бывшими коллегами покойного драматурга.

Общество Названы российские города с самыми высокомерными жителями Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.