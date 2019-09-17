Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что среди задержанных также есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь.
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