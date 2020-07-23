ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
Смотрите также
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям
США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС. Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.В источнике
Подробнее о событии