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Lenta.ru
Lenta.ru

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС. Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.В источнике
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RT на русском

Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки

RT на русском07:22
ТАСС

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии

ТАСС06:30
РИА Новости

ФСБ показала видео задержания группы исламистов

РИА Новости07:23
Известия

ФСБ задержала 22 участника террористической ячейки

Известия06:48
Вести.Ru

Новости на «России 24». Задержаны 22 участника террористической организации «Исламское движение Узбекистана»

Вести.Ru07:04
Комсомольская правда

Видео массовых задержаний террористов в России показала ФСБ

Комсомольская правда07:00
РЕН ТВ

Кадры задержания группы исламистов в трех российских регионах

РЕН ТВ06:44
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США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров

Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США.
Ведомости17:40
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ruвчера в 13:45
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ruвчера в 10:19
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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС04:11
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
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