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Ведомости
Ведомости

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.В источнике
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РИА Новости

ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

РИА Новостивчера в 09:08
RT на русском

ФСБ задержала более 20 террористов в трёх регионах РФ

RT на русскомвчера в 11:33
Газета.Ru

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

Газета.Ruвчера в 08:51
Вести.Ru

От Сибири до Москвы: удар по «Исламскому движению Узбекистана»

Вести.Ruвчера в 13:53
ТАСС

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии

ТАССвчера в 06:30
Lenta.ru

Спецоперация ФСБ против террористов в Москве и Сибири попала на видео

Lenta.ruвчера в 07:14
Московский Комсомолец

В России задержали 22 участников «Исламского движения Узбекистана»

Московский Комсомолецвчера в 06:40

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Учитель музыки создал Lego-рояль

Как сообщает пресс-служба компании, как и все товары этой серии, рояль был придуман не дизайнерами бренда, а простым поклонником датского конструктора - учителем музыки и настройщиком и по имени Донни Чен.
ИА InterMediaвчера в 11:42

EA Sports представила обложку FIFA 21

The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru22 июля в 12:34

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова - говорится в пресс-релизе.
Военное обозрение22 июля в 06:37
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На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия17:01