ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
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ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Среди задержанных ‒ главари и рядовые участники. Операция проходила в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.В источнике
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В России задержали 22 участников «Исламского движения Узбекистана»
Московский Комсомолецвчера в 06:40