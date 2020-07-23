Общество
РИА НовостиФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ. Также спецслужба опубликовала видео спецоперации.
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Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Летидор вчера в 03:40
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Хоккей
Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»
RT на русском 17:17
Общество
Три мусороперерабатывающих завода начнут строить в 2021 году
Возводить три завода по переработки мусора в Ленобласти может стартовать уже в 2021 году.
Мойка78 вчера в 12:56
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Политика
ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
В повестке заседания ЦИК первым пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов и референдумов в единый день голосования 13 сентября.
News.ru 03:33
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor 01:14
Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru 15:07
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com 12:56
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Наука
В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa 14:08
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Финансы
Мишустин пообещал сохранить деньги ФНБ. Ждать ли снижения рубля?
Значит, можно предположить, что нас будет ждать снижение рубля, чтобы сохранить обещанную планку в 8 трлн.
BFM.ru 14:21
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru 07:46
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Гаджеты
Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров
Игромания.ру 16:36
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Политика
Записи переводчика на встрече Путина и Трампа отказались публиковать
Суд США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:29
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Игры
Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X
Дебют первого трейлера состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.
3DNews 13:36
Единоборства
Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой 12 сентября
Два бывших чемпиона мира — 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс-младший — подписали контракт на бой.
Allboxing.ru 16:15