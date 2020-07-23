Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ. Также спецслужба опубликовала видео спецоперации.

ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

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