Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ. Также спецслужба опубликовала видео спецоперации.
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От Сибири до Москвы: удар по «Исламскому движению Узбекистана»

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