Общество
РИА НовостиФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ. Также спецслужба опубликовала видео спецоперации.
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Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Наука
В Италии антитела к коронавирусу нашли у 4% кошек и собак
Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева сами переболели COVID-19 - 12,8% собак и 4,5% кошек.
Новые Известия 12:14
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Футбол
ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Нима» Сарром
Полузащитник французского «Нима» Сиди Сарр находится в сфере интересов двух российских клубов — ЦСКА и «Спартака».
Sport24.ru 13:22
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Наука
Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте
Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
Замана 08:21
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Происшествия
IRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими
Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.
Газета.Ru 16:33
Армия и оружие
«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника
«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.su 16:48
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 человек
В Москве от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 23 июля.
Известия 16:20
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей
В результате получилось, что лучшим полноприводным авто стоимостью до 1 млн рублей является кроссовер Hyundai Creta.
Газета DAILY 14:16
Футбол
Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»
Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Футбол
ЦСКА объявит о трансфере Гайча в ближайшие сутки
Уже в ближайшие сутки московский ЦСКА официально объявит о трансфере Адольфо Гайча, сообщает Telegram-канал «Добрый Пруф» со ссылкой на аргентинские источники.
BetOn 14:25
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе
Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 21 июля в 04:11
Происшествия
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Волны разбили берега настолько, что некоторые особняки начали буквально сваливаться в океан.
Lenta.ru 21 июля в 10:46
Футбол
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона
Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона.
REGNUM 16:49