Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
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Инсайд: ФСБ задержала экс-мэра Челябинска и депутата гордумы

Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.
URA.Ru03:22

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Источники: ФСБ задержала экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева

Znak.com03:48

Силовики задержали экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

ГТРК Южный Урал04:08

Источник: бывший заместитель челябинского губернатора Тефтелев стал фигурантом дела

ТАСС03:58

Силовики задержали экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева

74.ru03:54

СМИ: ФСБ задержала Евгения Тефтелева

31 канал Челябинска05:50

Экс-мэра Челябинска подозревают в получение откатов с миллиардного контракта

URA.Ru04:36

Задержанный в Челябинске по «делу Тефтелева» депутат Сергей Селещук строил садики и школы

КП - Челябинск06:35
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Происшествия

В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»

Коммерсантъ вчера в 13:40
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
Экономика

На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов

В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:55
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37-летняя Анастасия Макеева показала роскошные формы в узком платье и иронично ответила на критику

Анастасия Макеева продемонстрировала свои сильные стороны под музыку из фильма про Джеймса Бонда.
Passion.ru вчера в 10:12
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия 06:50
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Происшествия

Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 04:17
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Астронавты американского модуля МКС вновь остались без туалета

Находящиеся на Международной космической станции астронавты вынуждены пользоваться туалетом, расположенным на российском сегменте, поскольку аналогичное устройство на американском сегменте сломалось второй раз за последние недели.
Российская газета 06:15
Политика

Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
РЕН ТВ вчера в 06:47
Авто

Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания

По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
ГЛАС.RU 02:10
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Чемпионат вчера в 04:43
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Политика

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма

В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Капитал страны вчера в 00:22
Происшествия

Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ

В Курганской области прокуратура наказала сотрудников пяти школ города Шадринска за любовь учеников к АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном).
Lenta.ru 06:44
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Евгений Николаевич Тефтелев
Российский политик
Российский политический деятель, управленец, глава города Магнитогорска, глава администрации Челябинска и глава того же города. Кандидат технических наук.
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