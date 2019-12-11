Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.

с чего всё началось

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Экономика Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Экономика На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Экономика Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10% Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

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Политика Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

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Авто Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.

Политика Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».