Происшествия
Газета.RuФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
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с чего всё началось
Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.URA.Ru03:22
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