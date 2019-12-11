Общество
Газета.RuФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
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Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.URA.Ru03:22
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