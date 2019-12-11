Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
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Инсайд: ФСБ задержала экс-мэра Челябинска и депутата гордумы

Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.
URA.Ru03:22

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Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов

КП - Челябинск04:39

Силовики задержали экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

ГТРК Южный Урал04:08

Силовики задержали экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева

74.ru03:54

Источники: ФСБ задержала экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева

Znak.com03:48

Силовики задержали бывшего мэра Челябинска

Челябинск Сегодня03:44

Экс-мэра Челябинска подозревают в получение откатов с миллиардного контракта

URA.Ru04:36

Появилась информация о задержании экс-мэра Челябинска Тефтелева

Первый областной04:12
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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Интернет

Бесплатный антивирус Avast обвинили в слежке за пользователями

Глава компании опровергает выдвинутые обвинения, подчеркивая, что антивирус Avast не занимается сбором персонализированной информации.
Anonsens 04:33
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Телеканал 360° 04:05
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская пережила клиническую смерть

Экспресс газета вчера в 14:52
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Экономика

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Известия 04:55
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец 01:56
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров рассказал об отношениях с Дианой Шурыгиной

Диана Шурыгина после развода крутит роман с миллионером Денисом Ребровым.
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Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой

RT на русском 02:14
Кино

Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
iReactor 04:30
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»

Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.
Москва 24 01:21
Происшествия

Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу

Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 03:50
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Политика

Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ

Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Credo.press вчера в 06:56
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На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Авто

«Автотор» приступил к выпуску нового Kia Seltos

На калининградском предприятии «Автотор» стартовала крупноузловая сборка нового компактного кроссовера Kia Seltos.
Движок 09 декабря в 05:38
Общество

Стало известно о единственной оставленной наследникам квартире Лужкова

Lenta.ru 04:01
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России

Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.
РБК 03:57
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Названо наилучшее время для прогрева зимой автомобиля

News-24.ru вчера в 02:30
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Евгений Николаевич Тефтелев
Российский политик
Российский политический деятель, управленец, глава города Магнитогорска, глава администрации Челябинска и глава того же города. Кандидат технических наук.
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