Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.

с чего всё началось

Евгений Тефтелев был мэром, когда в Челябинске разыгрывались масштабные контракты к саммитам ШОС и БРИКС, на дорожное строительство и прочие финансово богатые сферы. В 2018 году Евгений Тефтелев покинул пост главы Челябинска и перешел на работу в правительство экс-губернатора Бориса Дубровского.

В Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева

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