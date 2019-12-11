Происшествия
КП - ЧелябинскВ Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева
Евгений Тефтелев был мэром, когда в Челябинске разыгрывались масштабные контракты к саммитам ШОС и БРИКС, на дорожное строительство и прочие финансово богатые сферы. В 2018 году Евгений Тефтелев покинул пост главы Челябинска и перешел на работу в правительство экс-губернатора Бориса Дубровского.
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Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.URA.Ru03:22
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