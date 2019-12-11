Происшествия

КП - ЧелябинскКП - ЧелябинскВ Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева

Евгений Тефтелев был мэром, когда в Челябинске разыгрывались масштабные контракты к саммитам ШОС и БРИКС, на дорожное строительство и прочие финансово богатые сферы. В 2018 году Евгений Тефтелев покинул пост главы Челябинска и перешел на работу в правительство экс-губернатора Бориса Дубровского.
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с чего всё началось

Инсайд: ФСБ задержала экс-мэра Челябинска и депутата гордумы

Бывший вице-губернатор Челябинской области и экс-мэр областного центра Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске сотрудниками ФСБ.
URA.Ru03:22

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Контракты и откаты: экс-мэра Челябинска задержали по делу о взятке

74.ru08:26

СМИ: ФСБ задержала Евгения Тефтелева

31 канал Челябинска05:50

Экс-мэра Челябинска подозревают в получение откатов с миллиардного контракта

URA.Ru04:36

Источники: ФСБ задержала экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева

Znak.com03:48

Силовики задержали бывшего мэра Челябинска

Челябинск Сегодня03:44

Силовики задержали экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

ГТРК Южный Урал04:08

Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы

КП - Челябинск06:35
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Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем

Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Российская газета 07:01
Здоровье

Ученые назвали сигнализирующие о раке молочной железы симптомы

UfacityNews.ru 03:45
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Глава «Нафтогаза» признал наличие у России «козырей» в газовом споре

Алексей Коболев указал, что переговоры в Париже еще не показатель результата Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал наличие у России "козырей" в газовом споре.
Деловое.ТВ 04:43
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Общество

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.
RT на русском 08:22
Происшествия

В Липецке залило проспект Победы

ГТРК Липецк 07:26
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Авто

Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
CarsWeek.ru вчера в 08:53
Космос

Накачанные мыши и робот улетели на МКС

Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Vesiskitim.ru 08 декабря в 22:30
Хоккей

Минимальный порог зарплат для клубов КХЛ составит 270 миллионов рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с сезона-2020/21 введет жесткий "пол" зарплат - порог минимальной суммы зарплатной ведомости для клубов, он будет зафиксирован на отметке 270 миллионов рублей, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Здоровье

ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам

41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Дождь 08:17
Политика

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Футбол

Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

News.ru 05:56
Энергетика

Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский

Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.
Московский Комсомолец 07:43
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
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Евгений Николаевич Тефтелев
Российский политик
Российский политический деятель, управленец, глава города Магнитогорска, глава администрации Челябинска и глава того же города. Кандидат технических наук.
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