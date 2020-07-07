Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
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В Калининградской области задержаны вербовщики запрещённой в России международной террористической организации
Вести Калининградвчера в 12:19
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