Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.РИА Новости14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве
Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, в течение шести лет курировал самопровозглашенную ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба России.
Дождь 16:00
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:29
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Финансы
Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году
Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Общество
В Останкинскую башню ударила молния
В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.
Газета.Ru 16:58
Энергетика
Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти
Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Наука
Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa вчера в 04:50
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Шоу-бизнес
Наследники Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство
Слово и Дело 14:06
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
РИА Новости 10:03
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Общество
Власти США выделили $1,6 млрд на разработку вакцины от COVID-19
Американская компания Novavax получила $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Средства выделило правительство США.
News.ru 08:46
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Шоу-бизнес
Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки вверх»
44-летний солист группы «Руки вверх!» в эфире второго выпуска программы «Судьба человека» рассказал телеведущему Борису Корчевникову об истинных причинах распада группы.
Bimru.ru 11:29
Общество
Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля
Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
Наука
В США ученые экспериментируют с бесконтактной левитацией
Отмечается, что изначально ученые проводили эксперименты с обычной акустической левитацией, позволяющей удерживать объекты в воздухе при помощи звуковых волн.
Live24 08:02
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25