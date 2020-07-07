Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

с чего всё началось

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

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