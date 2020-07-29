Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных. В нее входили уроженцы среднеазиатского государства, связанные с финансированием "Исламского государства" (запрещено в России), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на федеральную службу.В источнике
Подробнее о событии
МР7.ру

ФСБ задержала террористов, планировавших убийства силовиков в Петербурге

МР7.ру09:15
RT на русском

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

RT на русском08:58
Интерфакс

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Интерфакс08:42
Piter.tv

ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков

Piter.tv08:39
ТАСС

ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших убийства российских военных и правоохранителей

ТАСС08:30
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге

РИА Новости09:20
Фонтанка.Ру

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, планировавших убийства военнослужащих и силовиков РФ

Фонтанка.Ру09:10
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов арестован решением Басманного суда Москвы по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафа, которое было совершено в 2018 году.
Известия08:48
7
Реклама
Реклама

Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года

С учетом недавних слов главы UFC Даны Уайта о том, что свой последний поединок в карьере Нурмагомедов проведет против Сен-Пьера, не исключено, что россиянин в апреле следующего года может объявить о завершении карьеры.
Российская газета08:13

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском09:19
183
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама