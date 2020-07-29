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Финансы Фондовый рынок США прекратил падение Нью-Йорк, США, 29 июля 2020, 17:13 — REGNUM Фондовый рынок США открылся 29 июля с повышения основных индексов, однако рост не является значительным.