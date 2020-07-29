Происшествия

RT на русскомRT на русскомПланировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке последователей.
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В ФСБ показали видео задержания членов ИГ, готовивших убийства полицейских

Петербургский дневник09:47

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге

РИА Новости09:20

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, планировавших убийства военнослужащих и силовиков РФ

Фонтанка.Ру09:10

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Интерфакс08:42

ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ, готовивших нападения на силовиков

ТАСС09:40

ФСБ опубликовало видео задержания граждан, связанных с ИГ

Телеканал Санкт-Петербург09:10

В Санкт-Петербурге ФСБ вскрыла ячейку террористов ИГ*

REGNUM09:45
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Футбол

«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова

RT на русском 10:32
Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Здоровье

Минздрав Челябинской области найдёт замену своим внештатным специалистам из частных клиник

Главным образом посты потеряют те, кто работает в частных клиниках.
74.ru 10:16
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
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Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

НТВ 07:25
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Хоккей

В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

Popcornnews.ru 04:45
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Здоровье

В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы

Российская газета 04:33
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Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Музыка

Хэмилтон признал участие в записи песни с Кристиной Агилерой под псевдонимом XNDA

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон официально признал, что вместе с Кристиной Агилерой участвовал в записи альбоми певицы «Liberation».
Sports.ru 10:07
Гаджеты

К выходу готовится гигантский 4к-телевизор LG на базе MicroLED

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Общество

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
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Общество

Эксперты ООН включили онлайн-встречи в понятие «мирные собрания»

Эксперты ООН разъяснили понятие "мирные собрания", отнеся в эту категорию, в том числе, массовые виртуальные или онлайн-встречи, говорится в заявлении Управления ООН по правам человека, распространенном в среду в Женеве.
РИА Новости 10:20
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что в апреле 2021 года проведет бой с Сен-Пьером

Позднее глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов следом может провести поединок с Сен-Пьером, и этот бой может стать заключительным в карьере россиянина.
ТАСС Спорт 07:55
Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
РБК спорт 09:30
Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

РБК 06:17
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Финансы

Фондовый рынок США прекратил падение

Нью-Йорк, США, 29 июля 2020, 17:13 — REGNUM Фондовый рынок США открылся 29 июля с повышения основных индексов, однако рост не является значительным.
REGNUM 10:13
Политика

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
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